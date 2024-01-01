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SocialBot

SocialBot

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Вебсайт: getsocialbot.com

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SocialBot — це платформа зі штучним інтелектом, розроблена спільно з командою Marketing API у Facebook. Він автоматично визначає, які автомобілі викликають найбільший інтерес за найнижчої ціни за клік, і розміщує ці оголошення першими, щоб знизити витрати. SocialBot заповнює стрічку новин кожного покупця у Facebook автомобілями, на які вони найімовірніше натиснуть. Завдяки нашому інтелектуальному мікронацілюванню рейтинг кліків оголошень SocialBot на 250% вищий, ніж у середньому по галузі, за 18% від середньої вартості.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: getsocialbot.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SocialBot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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