Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Quantic» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Quantic Labs - a new kind of data provider for Sales teams. Personalized, real time, and reliable. Quantic helps salespeople generate better pipeline. Quantic researches your book of business and presents buying signals, insights, and pipeline opportunities. This helps reps target the right people, at the right time, with the right messaging.

Вебсайт: quantichq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Quantic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.