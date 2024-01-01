Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kicksta» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Розпочніть підписку в Instagram і перетворите своїх підписників на клієнтів.
Kicksta з’єднує вас із людьми, які люблять те, що ви робите, і Kicksta чудово допомагає вам монетизувати ці стосунки – значною мірою – в Instagram. Завдяки спеціальним кампаніям Kicksta ці люди стають частиною вашої ідеальної аудиторії, тобто людей, які зацікавлені в покупці у вашому бізнесі.
Kicksta розуміє, що для охоплення людей у світі Instagram потрібно більше, ніж просто величезна кількість підписників. Kicksta гарантує, що все робиться правильно, релевантно – націлюючись на правильні ключові слова, людей і хештеги, щоб гарантувати успіх ваших маркетингових зусиль.
Процес залучення Kicksta включає дослідження, націлювання, охоплення та аналітику залучення, а також унікальну пропозицію Kicksta Influencer Marketing, щоб визначити ваших цільових підписників, експоненціально масштабувати та збільшувати відповідну мережу підписників і конвертувати ваших підписників у долари.
Це означає, що відкривається новий маркетинговий канал і більше розмов про ваш бренд, а ви створюєте впізнаваність бренду та цінність на набагато вищому рівні, ніж зараз – і все це без будь-якої роботи.
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