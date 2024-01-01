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Kicksta

Kicksta

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Вебсайт: kicksta.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Розпочніть підписку в Instagram і перетворите своїх підписників на клієнтів. Kicksta з’єднує вас із людьми, які люблять те, що ви робите, і Kicksta чудово допомагає вам монетизувати ці стосунки – значною мірою – в Instagram. Завдяки спеціальним кампаніям Kicksta ці люди стають частиною вашої ідеальної аудиторії, тобто людей, які зацікавлені в покупці у вашому бізнесі. Kicksta розуміє, що для охоплення людей у ​​світі Instagram потрібно більше, ніж просто величезна кількість підписників. Kicksta гарантує, що все робиться правильно, релевантно – націлюючись на правильні ключові слова, людей і хештеги, щоб гарантувати успіх ваших маркетингових зусиль. Процес залучення Kicksta включає дослідження, націлювання, охоплення та аналітику залучення, а також унікальну пропозицію Kicksta Influencer Marketing, щоб визначити ваших цільових підписників, експоненціально масштабувати та збільшувати відповідну мережу підписників і конвертувати ваших підписників у долари. Це означає, що відкривається новий маркетинговий канал і більше розмов про ваш бренд, а ви створюєте впізнаваність бренду та цінність на набагато вищому рівні, ніж зараз – і все це без будь-якої роботи.

Категорії:

Business
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: kicksta.co

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Альтернативи

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Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

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