Альтернативи - Kicksta
Pictory
pictory.ai
Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.
Minea
app.minea.com
Minea — це найкращий інструмент пошуку продуктів електронної комерції. Minea відстежує всі оголошення в усіх мережах. Відстежуються оголошення у Facebook, продакт-плейсмент для впливових осіб, Snapspy, усі мережі. Перестаньте платити adspy 149 євро за одну мережу та відкрийте для себе Minea.
Bio Link
bio.link
Посилання на біографію дає вам посилання на всі ваші сторінки — веб-сайти, магазини, блоги, публікації в соціальних мережах, відео тощо, — що полегшує вашій аудиторії пошук усього вашого вмісту. На таких платформах, як Instagram, Twitter і TikTok, допускається лише одне посилання в біографі...
Submagic
submagic.co
Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.
Social Champ
socialchamp.io
Інструмент керування соціальними медіа для керування цифровим простором. Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, створюйте публікації із зображеннями чи відео, упорядковуйте вхідні повідомлення, покращуйте рентабельність інвестицій, відстежуйте аналітику, створюйте звіти, спрощуй...
Smash Balloon
smashballoon.com
Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.
Ripl
ripl.com
Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...
HeyLink.me
heylink.me
Безкоштовний інструмент для посилань на біографії, який використовують найкращі компанії та впливові особи. Зробіть максимальний вплив кожної цифрової ініціативи. Призначений для мобільних пристроїв. Результати чарівні.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...
Collabstr
collabstr.com
Знайдіть і найміть впливових людей за лічені секунди. Знайдіть впливових людей Instagram, TikTok і YouTube, щоб створити унікальний контент для свого бренду.
LiveReacting
livereacting.com
Запустіть інтерактивні прямі трансляції. LiveReacting допомагає отримати більше підписників і залучення, додаючи у ваш потік попередньо записані відео, ігри, зворотний відлік і опитування.
Inksprout
inksprout.co
Створюйте привабливі короткі соціальні відео за лічені секунди зі свого блогу за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту.
Connectio
useconnectio.com
Автоматизуйте й оптимізуйте свою рекламу на Facebook.
Dubb
dubb.com
Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio — це найпопулярніша та найсильніша URL-адреса посилання в...
PowerIn
powerin.io
PowerIn — найкращий інструмент для підвищення активності в LinkedIn шляхом автоматичного створення коментаря за допомогою ChatGPT. Переведіть свою онлайн-присутність на автопілот
Trendsmap
trendsmap.com
Статистика Twitter, яка допоможе вашому бізнесу. Детально аналізуйте будь-яку тему в усьому світі чи за регіонами. Створюйте унікальні візуалізації на основі карт, які показують активність твітів у країні, регіоні чи світі. Наші потужні інструменти запитів і фільтрації дозволяють вам зосередитися на...
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Основний маркетинговий інструмент впливу для ваших кампаній.
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers сповіщає творців контенту про інтернет-тенденції в понад 30 категоріях і показує їм, як отримати з цього прибуток за допомогою нашого Viral Video Maker. Наші тенденції також можна використовувати для бізнес-ідей, дропшиппінгу, пошукової оптимізації, соціальних мереж і багатьох інших р...
Curator
curator.io
Найпростіший спосіб безкоштовно додати соціальну стрічку на свій сайт Curator — це назавжди безкоштовний агрегатор соціальних мереж, який допомагає збирати та відображати вміст. Налаштуйте свій канал менш ніж за 5 хвилин.
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI створює для вас коментарі, щоб залучати потенційних клієнтів у масштабі LinkedIn. Заощаджуйте години на написанні коментарів, щоб залучити потенційних клієнтів і досягти швидшої конверсії з кожною доданою точкою взаємодії.
InstaPlug
instaplug.app
Миттєво приверніть увагу за допомогою InstaPlug! Створюйте безкоштовні, привабливі віджети Instagram, фільтруйте свою стрічку, як чарівна магія, і перетворюйте її на шоустоппер. Швидко, легко, надійно!
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink — це рішення для керування посиланнями, яке дозволяє користувачеві об’єднувати вміст/матеріал в одне посилання. Користувачі можуть перераховувати посилання на соціальні мережі, створювати медіа-набір або розміщувати будь-яку важливу інформацію на власних сторінках. Користувачі також можуть ...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid є провідним у світі постачальником високоякісних підписників, лайків і переглядів в Instagram. Він був заснований у 2012 році групою експертів із соціальних медіа, які хотіли допомогти іншим розширити їхні профілі в Instagram, і з того часу став потужним центром галузі.
Brolly
brolly.com.au
Brolly — це перший в Австралії інструмент для архівування соціальних медіа, створений з урахуванням вимог уряду. Brolly було створено в Мельбурні, щоб забезпечити просте, інноваційне рішення для архівування, яке відповідає стандартам відповідності, включаючи зберігання даних в Австралії, тому ваші з...
Spikerz
spikerz.com
Spikerz забезпечує захист соціальних медіа для творців контенту, компаній і підприємств. Ми в Spikerz вважаємо, що сьогодні захист облікових записів у соціальних мережах став критично важливим. На жаль, кількість зломів, заборон і втрат облікових записів продовжує зростати, хоча ніхто не допомагає к...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster — це програма на базі Windows, яка дозволяє користувачам виходити в прямому ефірі з попередньо записаними відео на Facebook і YouTube та інших платформах живого відео. Він також підтримує кілька облікових записів у соціальних мережах. Отримайте більше переглядів і отримайте більшу аудитор...
Growapp
growapp.digital
Інструмент керування соціальними мережами на базі IA для написання, затвердження, планування, аналізу та порівняння вмісту в соціальних мережах.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch — це самообслуговувана маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з впливовими людьми в соціальних мережах для просування своїх продуктів або послуг. Платформа надає ринок, де бренди можуть переглядати та вибирати впливових людей на основі демографічних показників ауд...
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull — це програмне забезпечення для автоматизації розвитку Twitter, створене в 2013 році. Понад десять років воно допомагало користувачам розширювати свою аудиторію в Twitter, дозволяючи багатьом стати впливовими особами у своїх відповідних доменах. Платформа пропонує низку інструментів, призн...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting — це інструмент націлювання за інтересами Facebook, який допомагає рекламодавцям знайти тисячі прихованих інтересів Facebook.
Hypage
hypage.com
Hy.page дозволяє продавати за посиланням у біографії. Завдяки інтеграції зі Stripe і Paypal ви можете збирати пожертви від шанувальників, платні запити, продавати продукти та членство в ексклюзивному вмісті.
Fastory.io
fastory.io
Fastory – це передова маркетингова технологічна компанія, яка надає провідний маркетинговий пакет для мобільних пристроїв. Готове рішення дає можливість компаніям підвищити рівень своїх маркетингових кампаній, надаючи їм можливість захоплювати, залучати та перетворювати людей, які важливі для їхньог...
Zlappo
zlappo.com
Швидко розширюйте свою аудиторію за допомогою найрозумнішого додатка для автоматизації Twitter. Інші планують твіти. Ми надаємо РЕЗУЛЬТАТИ.
SocialEpoch
socialepoch.io
SocialEpoch — це постачальник рішень для соціальних продажів B2B, який допомагає компаніям використовувати можливості соціальних медіа для збільшення продажів і підвищення впізнаваності бренду. Наша команда експертів глибоко розуміє унікальні виклики та можливості, з якими стикаються B2B-компанії в ...
SocialAll
socialall.dev
SocialAll — це сервіс, який об’єднує всі популярні API соціальних мереж у світі в один уніфікований API, щоб полегшити роботу програмістів. SocialAll підтримує всі функції соціальних мереж (ідентифікація, друзі, повідомлення, публікація, фото/відео). Ми не лише заощаджуємо значну кількість часу на ...
Social Sensei
socialsensei.co
Social Sensei — це агентство цифрового маркетингу, яке спеціалізується на маркетингу впливових людей в Instagram, стратегіях у соціальних мережах, оптимізації SEO та управлінні рекламними кампаніями, щоб допомогти нашим клієнтам отримати більше підписників, збільшити залученість і збільшити продажі.
SellitPics
getselli.in
SellitPics — це онлайн-програмне забезпечення, яке автоматично створює гіперперсоналізовані графічні повідомлення, щоб отримати більше клієнтів і продажів у Facebook, LinkedIn, електронною поштою, а також із ваших цільових сторінок. Ключові особливості SellitPics: * Надсилає персоналізовані графіч...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio — це посилання в інструменті створення біографій для маркетологів соціальних мереж За допомогою Pushbio ви можете демонструвати свої продукти, останні рекламні акції, публікації в блогах, відео та профілі в соціальних мережах – все в одному місці, що полегшить вашій аудиторії пошук вашого в...
PubExchange
pubexchange.com
PubExchange — це ринок, на якому видавці можуть торгувати трафіком із сайтами, які вони знають і яким довіряють. PubExchange допомагає знайти сайти для партнерства, щоб вони могли просувати вміст один одного та обмінюватися рівною кількістю відвідувачів.
Promolta
promolta.com
Promolta.com — це платформа для самообслуговування відеорозповсюдження. Власна технологія Promolta розповсюджує ваші відео в цільових блогах, на сайтах, в іграх, програмах і соціальних мережах.
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps пропонує найефективніший спосіб прискорити розвиток вашого каналу Twitch. Усуваючи складнощі, пов’язані з традиційними ботами для перегляду, це сприяє органічному розширенню вашого каналу. Ось короткий огляд того, як ViewerApps може змінити вашу присутність у Twitch: * Служба стабільного...
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder — це найпотужніша програма для відеомаркетингу та автоматизації публікацій, яка може забезпечити безкоштовний трафік із багатьох платформ. Синдикація відео – це потужна стратегія, а VideoSeeder – це єдина платформа синдикації, яка має всі переваги та жодних недоліків. Отримайте максималь...
UniLink
unilink.us
UniLink — це рішення для ділових і особистих облікових записів Instagram, яке дозволяє писати більш привабливі підписи, додавати кілька посилань і перенаправляти цільову аудиторію. UniLink допоможе вам створити цільову сторінку для покупки та отримувати замовлення в Google Spreadsheet.
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy — це універсальний інструментарій аналітики TikTok. Це допомагає творцям виявляти тенденції, аналізувати, оптимізувати та створювати облікові записи TikTok і коротких відео.
Social King
socialking.in
Social King було засновано на принципі надання професійного маркетингу в соціальних мережах за доступною ціною для малого бізнесу та власників веб-сайтів. Ми працюємо по всьому світу з 2013 року. Задоволеність клієнтів — наша найбільша сила. У Social King ми гарантуємо, що вся ваша інформація зберіг...
Other Perspectives IO
otherperspectives.io
Ми створили продукт, щоб задовольнити нашу потребу в пошуку вірусного вмісту від наших конкурентів. Проводячи порівняльний аналіз та аналіз поведінки наших конкурентів у соціальних мережах, нам вдалося знайти рецепт, щоб стати вірусними та швидко розвиватися у Facebook та Instagram. Використовуючи н...
LinkedElf.io
linkedelf.io
Завдяки алгоритму LinkedElf.io ви швидко розширюєте свою мережу, надаючи в 5 разів більше можливостей для свого бізнесу.
Socinator
socinator.com
Instagram, Facebook, Twitter, Quora, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Reddit, Tumblr Автоматизація: Соціальні медіа, безумовно, мають силу охопити мільйони людей по всьому світу. Будучи маркетологом соціальних медіа, ви не бажаєте мати кілька додаткових годин у своєму дні? Ми точно знаємо відповідь ТАК...
Hackisitor
hackisitor.com
Hackisitor пропонує рішення для підвищення залучення аудиторії Twitter.
GigRev
shop.gigrev.com
За допомогою програми GigRev Direct to Fan ви можете транслювати прямі трансляції для своїх шанувальників, завантажувати фотографії, ексклюзивне відео та музику, продавати сувеніри, складати список шоу та подій і надавати ексклюзивний доступ до попереднього продажу квитків. Усе це, знаючи, хто наспр...
Yarr TV
yarr.tv
Збільште охоплення ваших соціальних медіа за допомогою наших рішень: соціальні телевізійні канали, стіни соціальних мереж, віджети, чати, конкурси та опитування, які підвищать залученість у ваші соціальні медіа та розвинуть ваш бізнес.
FollowerAudit
followeraudit.com
Followeraudit допоможе вам знайти фальшивих підписників у Twitter з вашого або будь-якого іншого загальнодоступного облікового запису Twitter. Ви можете видалити цих фальшивих підписників зі свого облікового запису безпосередньо за допомогою нашої інформаційної панелі. Разом з цим ви також отримуєте...
elv.ai
elv.ai
Ми поєднуємо потужність штучного інтелекту та навчених модераторів, щоб сприяти безпечним і громадянським онлайн-обговоренням у профілях соціальних мереж і на веб-сайтах. ШІ автоматично виявляє та приховує шкідливі коментарі, а люди-модератори захищають свободу слова, запобігаючи помилковим спрацюва...
Dropispy
dropispy.com
Dropispy є власником або ліцензіатом програмного забезпечення Dropispy (SaaS). Це інструмент пошуку продуктів, який надає своїм користувачам мільйони рекламних оголошень, зібраних у соціальних мережах, включаючи Facebook. Dropispy дозволяє електронним торговцям знаходити виграшні продукти завдяки св...
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Вам набридло цілий день відповідати на одні й ті самі запитання клієнтів? Ви втомилися сидіти допізна, перевіряючи DM від клієнтів? Тисячі даних постійно мучать вас? Ну, більше не турбуйтеся! Ми створили та отримали розширені дозволи від Facebook, тож вам не потрібно. Навіщо створювати власну програ...
Cretorial
cretorial.ai
Cretorial Media Services Pvt. Ltd. – це технологічний медіа-стартап, який спеціалізується на розбудові бренду, управлінні соціальними медіа та впливовими особами. Cretorial також має запатентовану технологію штучного інтелекту, яка порушує процес створення крилатих фраз, тегів, підписів, хештегів та...