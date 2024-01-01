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NinjaOutreach

NinjaOutreach

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Вебсайт: ninjaoutreach.com

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Маючи понад 130 мільйонів профілів у нашій базі даних із веб-сайтів Instagram, TikTok, YouTube і Blogger, NinjaOutreach є найкращим програмним забезпеченням для роботи з блогерами та маркетинговими діячами для онлайн-брендів, цифрових маркетологів і малих компаній, зацікавлених у розширенні своєї присутності в Інтернеті. Ninja пропонує повний набір інструментів для життєвого циклу Influencer Marketing. Це повна CRM, яка дозволяє шукати потенційних клієнтів, керувати взаємовідносинами, а також аналітику та звітність. За допомогою простого пошуку за ключовими словами ви можете знайти в Інтернеті впливових людей у ​​вашій ніші, переглянути цінні дані про них, зв’язатися з ними електронною поштою та через соціальні мережі та співпрацювати з ними, щоб просувати свій бренд серед їхніх аудиторій. А також можливість відстежувати онлайн-залучення в соціальних мережах і дохід, отриманий на вашому веб-сайті електронної комерції. Раніше для цього знадобилося кілька різних інструментів для пошуку потенційних клієнтів, вилучення даних, спілкування з ними та відстеження результатів. Ми робимо це все в одному, і робимо це набагато швидше. NinjaOutreach збирає величезну кількість даних із різноманітних джерел у базу даних із можливістю пошуку та дозволяє людям надсилати електронною поштою індивідуальні шаблони з платформи. Наш цільовий ринок складається з: Інтернет-брендів Агенцій цифрового маркетингу Блогерів Стартапів B2B Малого та середнього бізнесу, які займаються впливовим маркетингом, пошуком потенційних клієнтів і охопленням як способом просування свого бізнесу або залучення потенційних клієнтів.

Категорії:

Business
Media and Influencer Targeting Software

Вебсайт: ninjaoutreach.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NinjaOutreach». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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