Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sticky» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Want to get a better return on your marketing investment? Sticky by Tobii is an online eye tracking software and survey tool that analyzes how your creative designs are being received by your target audience, on the devices they use the most. See the impact of ads, packaging, and videos on real people across the globe, in isolation and in context.

Категорії :

Вебсайт: tobii.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sticky». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.