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Sticky

Sticky

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Want to get a better return on your marketing investment? Sticky by Tobii is an online eye tracking software and survey tool that analyzes how your creative designs are being received by your target audience, on the devices they use the most. See the impact of ads, packaging, and videos on real people across the globe, in isolation and in context.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: tobii.com

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UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

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Ruttl

ruttl.com

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