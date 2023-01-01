Zapper.io, yıldızları tüketerek büyüyeceğiniz çevrimiçi bir yılan oyunudur. Işık ışınlarına çarpmayı engellemeye çalışın ve av olmaktan kaçının! Hareket Et - Fare Koşusu - Sol Tık Zapper.io, Rens Rongen tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

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