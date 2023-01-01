VIM Adventures, VIM'in klavye kısayollarını temel alan çevrimiçi bir oyundur. Bu "Zelda metin düzenlemeyle buluşuyor" oyunu. O halde gelin biraz eğlenin ve biraz VIM öğrenin!

Web Sitesi: vim-adventures.com

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