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VIM Adventures

VIM Adventures

vim-adventures.com

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VIM Adventures, VIM'in klavye kısayollarını temel alan çevrimiçi bir oyundur. Bu "Zelda metin düzenlemeyle buluşuyor" oyunu. O halde gelin biraz eğlenin ve biraz VIM öğrenin!

Web Sitesi: vim-adventures.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VIM Adventures ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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