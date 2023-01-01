http://TETR.IO: Bu modern ama tanıdık çevrimiçi istifleyicide birlikte bulmaca yapın - dünyanın her yerindeki arkadaşlarınıza ve düşmanlarınıza karşı oynayın veya skor tablolarında yerinizi alın!

Web Sitesi: tetr.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, TETR.IO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.