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TETR.IO

TETR.IO

tetr.io

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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http://TETR.IO: Bu modern ama tanıdık çevrimiçi istifleyicide birlikte bulmaca yapın - dünyanın her yerindeki arkadaşlarınıza ve düşmanlarınıza karşı oynayın veya skor tablolarında yerinizi alın!

Web Sitesi: tetr.io

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