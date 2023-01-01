WebCatalog
Star Atlas

Star Atlas

play.staratlas.com

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Uzay keşfi, bölgesel fethetme, siyasi hakimiyet ve daha fazlasını içeren büyük bir strateji oyunu.

Web Sitesi: play.staratlas.com

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