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Rival Stars Horse Racing

Rival Stars Horse Racing

now.gg

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Now.gg mobil bulut ile Rival Stars At Yarışı'nı ücretsiz çevrimiçi oynayın. Güzel atlardan oluşan kendi ahırınızdan sorumlu şampiyon bir yetiştirici olun. Ailenizin soylu at yetiştirme mirası daha da kötüye gitti. Artık ailenin adı ve itibarı size bağlı. Ahırınıza ihtişamı geri getirin ve dünyaya neye sahip olduğunuzu gösterin. Gerçekçi hareket yakalamalı animasyonlar ve kaliteli yorumlarla gerçek at yarışının heyecanını ve gök gürültüsünü hissedin. Atlarınızı eğitirken, jokeyler kiralarken ve derbi kazanan şampiyonlardan oluşan bir kadroyu dikkatle oluştururken sıkı çalışmanızın meyvelerini toplayın. Atınızın kurulumundan binicilerinize taktığınız kask ve ekipmanlara kadar her şeyi özelleştirin.

Web Sitesi: now.gg

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