Oodlegobs, Nitrome tarafından yapılan bir aksiyon platform oyunudur. Başlangıçta tek bir parçayı kontrol ediyorsunuz ama kısa sürede bir sürü parçayla karşılaşıyorsunuz. Seviyelerde ilerlemek için sayıların gücünü kullanın !Kontroller oyun içinde açıklanmıştır. Bu oyun Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL for Poki tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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