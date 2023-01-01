Mineblock'ta kaynakları kazın, araziyi keşfedin ve ağaç yetiştirin! Bu Minecraft oyunu size 3 boyutlu dünyalara tam erişim sağlar. Göllerde yüzebilir ve Dünya yüzeyini kazabilirsiniz. Çiçekler, bitkiler ve gizli parçalarla yeni bir dünya yaratın!

Web Sitesi: poki.com

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