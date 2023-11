Make It Meme, arkadaşlarınızla veya çevrimiçi gerçek oyuncularla memler oluşturup puanladığınız eğlenceli bir oyundur. Basitçe bir lobi oluşturun veya bir lobiye katılın ve diğer oyuncuların katılmasını bekleyin. Oyun başladığında, her oyuncuya rastgele bir meme verilir ve verilen süre içinde komik bir başlık bulması gerekir. Daha sonra her oyuncunun bu meme yaratımlarını derecelendirmek için 15 saniyesi vardır. Sonunda en çok puanı alan meme turu kazanır. Aralarından seçim yapabileceğiniz 3 oyun modu vardır: Normal, Aynı Meme ve Rahat. En iyi olduğunuz modu seçin ve herkese komik tarafınızı gösterin! En sevdiğiniz memleri indirmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Meme Buddy, en sevdiğiniz memeye sevginizi göstermeniz ve onun Meme Arkadaşı olmanızı sağlayan bir düğmedir! Tıkladığınızda, bonus olarak arkadaşınızın memesinin yarısı puanını alırsınız. Aralarından seçim yapabileceğiniz 3 oyun modu vardır: Normal, Aynı Meme ve Rahat. Bir metin seçmek için farenin sol düğmesini kullanarak tıklayın veya parmağınızı kullanarak dokunun alanına girin ve başlıklarınızı yazın. Oy verme sırası size geldiğinde, olumlu oy vermek için kırmızı düğmeyi, olumsuz oy vermek için mavi düğmeyi veya puan vermemek için "Meh" düğmesini kullanın. Make It Meme, Prealpha tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Make It Meme'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Make It Meme bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

