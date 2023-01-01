Franky Valet Parking

Müşterilerin arabalarını otoparkın içine ve dışına sürün! Vale olarak her aracı yönlendirirken çok dikkatli olmalısınız. Herhangi bir nesneye çarparsanız bir yıldız kaybedersiniz. Ana hedef mükemmel bir iş için 5 yıldız kazanmaktır. Başka bir araca çarpmamak için dikiz aynasına bakın. Kısıtlı alanlara girmeden önce geçiş kapısının açılmasını bekleyin. Franky Vale Parking'de araba sürerken neşeli, harika müziğin keyfini çıkarın!

Web Sitesi: poki.com

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