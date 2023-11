Bullethead, insanlığı yok olmaktan kurtarmak için uzaylı istilacıları vurduğunuz bir arcade beceri oyunudur! Davanız uğruna savaşacak gelişen bir ordu kurmak için ölen yoldaşlarınızı yeniden canlandırın. Her dünya dışı tehdidi neon yeşili, ölümcül küreciklerle patlatacaksınız. Kolayca kazanmak için Hızlı Ateş ve Üçlü Atış bonuslarını toplayın! Etrafta dolaşın, zıplayın ve ateş ederek zafere ulaşın! Ayrıca iki oyunculu bir mod da bulunmaktadır. Oyuncu 1 : M ile ateş edin N ile zıplayın Ok tuşlarıyla yatay olarak hareket edin Diğer oyuncuya can bağışlamak için ok tuşunu basılı tutun Oyuncu 2 : G ile ateş edin H ile zıplayın A ve DH ile yatay olarak hareket edin Bir can bağışlamak için S'yi basılı tutun diğer oyuncuBullethead, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak yaratıldı ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

