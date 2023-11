D&D Beyond (DDB), Dungeons & Dragons'ın beşinci baskısının resmi dijital araç seti ve oyun arkadaşıdır. DDB, kural kitapları, maceralar ve diğer ekleri içeren resmi Dungeons & Dragons beşinci baskı kitaplarının çevrimiçi versiyonlarını barındırır; aynı zamanda bir karakter oluşturucu ve dijital karakter sayfası, sıralanıp filtrelenebilen canavar ve büyü listeleri, bir karşılaşma oluşturucu ve etkileşimli bir Twitch Uzantısı gibi dijital araçlar da sağlar. Resmi D&D içeriğine ek olarak, özel homebrew içeriği oluşturma ve ekleme olanağı da sağlar. D&D Beyond ayrıca Dungeons & Dragons ekibiyle röportajlar, içerik önizlemeleri ve bağlantılar ve haftalık geliştirme güncellemeleri dahil olmak üzere düzenli orijinal video, yayın ve makale içeriği yayınlamaktadır. D&D Beyond, daha önce Twitch'in bir yan kuruluşu olan Curse LLC tarafından işletiliyordu. Ancak 12 Aralık 2018'de Fandom, Inc., D&D Beyond dahil Curse'un tüm medya varlıklarını satın aldığını duyurdu.

Web Sitesi: dndbeyond.com

