Pure AS2 remake of Club Penguin. A new Journey begins. Not affiliated with Disney.

Web Sitesi: cpjourney.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Club Penguin Journey ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.