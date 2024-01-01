WizVille

WizVille

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Web Sitesi: wizville.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde WizVille çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

WizVille müşteri deneyimini bir büyüme motoruna dönüştürüyor! Platformumuz, daha sadık ve promosyonel müşteriler kazanmak için tüm çalışanlarınızı satış öncesinde, satış sırasında ve sonrasında tüm iletişim kanallarınızda müşteri deneyimlerini optimize etmeye dahil etmenizi mümkün kılar. Müşterilerimiz ortalama olarak her yıl NPS'de %10 kazanıyor ve halka açık müşteri inceleme platformlarındaki puanlarını %20 artırıyor.
Kategoriler:
Business
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Web Sitesi: wizville.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WizVille ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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