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WizVille müşteri deneyimini bir büyüme motoruna dönüştürüyor! Platformumuz, daha sadık ve promosyonel müşteriler kazanmak için tüm çalışanlarınızı satış öncesinde, satış sırasında ve sonrasında tüm iletişim kanallarınızda müşteri deneyimlerini optimize etmeye dahil etmenizi mümkün kılar. Müşterilerimiz ortalama olarak her yıl NPS'de %10 kazanıyor ve halka açık müşteri inceleme platformlarındaki puanlarını %20 artırıyor.

Web Sitesi: wizville.com

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