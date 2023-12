Aylık abonelikle sunulan Anime Digital Network, her hafta Japonya'dan yayınlanan en iyi yeni animasyonların en son bölümlerini canlı olarak yayınlama olanağı sunuyor. Site, Naruto, Fairy Tail, Blue Exorcist ve Magi gibi en büyük hitler de dahil olmak üzere halihazırda mevcut olan tüm Kazé ve Kana kataloglarını (yaklaşık 4000 dizi bölümü ve 50'den fazla film) içermektedir. Her çeyrekte yaklaşık on yeni seri ekleyerek A.D.N. Japon animasyonunun uluslararası pazardaki tüm sömürü zincirini her yıl yoksullaştırmaya devam eden korsanlığa karşı size en eksiksiz yasal alternatifi sunuyor. Bu yeni site beklentilerinizi olabildiğince yakından karşılamak için tasarlandı.

Web Sitesi: animedigitalnetwork.fr

