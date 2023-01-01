ComptaCom, Fransa'da bulunan muhasebe firmalarının oluşturduğu bir ağdır. Muhasebe, vergilendirme, hukuk ve sosyal yönetim alanlarında uzmanız. Muhasebecilerimiz işinizi yönetmenize yardımcı olmak için hizmetinizdedir. İster bir şirket, ister bir dernek, ister küçük bir işletme olun, ister serbest meslek sahibi olun, muhasebecilerimiz ihtiyaçlarınızı karşılayabilecektir.

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