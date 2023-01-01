Legalstart.fr, yasal ihtiyaçlarınızı çevrimiçi olarak yönetmenize olanak tanır: 1901 yasası kapsamında bir şirket veya dernek oluşturun, bir ticari marka tescil ettirin, bir avukat bulun, vb. Legaltech'in Fransız lideri Legalstart, girişimcilerin tüm yasal ihtiyaçlarını kendilerinin yönetmesine olanak tanıyor: bir iş kurmak, bir ticari markayı tescil ettirmek, bir iş sözleşmesi taslağı hazırlamak ve hatta ödenmemiş bir faturayı geri almak.

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