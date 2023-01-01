WebCatalog
Réa

Réa

mon.rea-app.fr

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Réa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hepsi bir arada dijital şantiye ⚡️ Şantiyelerde kaçınılmaz öngörülemeyen olaylarla karşı karşıya kalan Réa, rotanızda kalmanıza yardımcı olur: son teslim tarihlerine uyun, haftada 5 saatlik çalışma tasarrufu sağlayarak bütçelerinizi kontrol edin.

Web Sitesi: rea-app.fr

Yasal Uyarı: WebCatalog, Réa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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