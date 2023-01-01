WebCatalog
Bubblz

Bubblz

app.bubblz.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bubblz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bubblz, tüm projelerinizi görmenize, akışlarınızı güvence altına almak için her aşamaya yönelik formlara sahip olmanıza olanak tanıyarak süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: bubblz.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bubblz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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