WebCatalog
EcoleDirecte

EcoleDirecte

ecoledirecte.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Her zaman cebinizde, öğrencilerin ve ailelerin gerçek zamanlı olarak ayrıntılı ders programını hemen bilmesi, ders kitabına, mesajlaşmaya, notlara, ortalamalara, okul hayatı olaylarına başvurması mümkündür. .. Öğretmenler ve personel ayrıca sınıflara ve gruplara danışabilir, arama yapabilir ve hatta ders kitabına girebilir...

Web Sitesi: ecoledirecte.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EcoleDirecte ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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