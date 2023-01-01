EcoleDirecte

Her zaman cebinizde, öğrencilerin ve ailelerin gerçek zamanlı olarak ayrıntılı ders programını hemen bilmesi, ders kitabına, mesajlaşmaya, notlara, ortalamalara, okul hayatı olaylarına başvurması mümkündür. .. Öğretmenler ve personel ayrıca sınıflara ve gruplara danışabilir, arama yapabilir ve hatta ders kitabına girebilir...

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