Navy ile ömür boyu edinilir Navi, CP, CE1 ve CE2'deki okuma ve yazma becerilerinin iyileştirilmesi ve ezberlenmesi için öğretmenler için akıllı bir yardımcıdır Navi ne içindir? Ömür boyu ezberlemek için!

Web Sitesi: navi.education

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