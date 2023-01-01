WebCatalog
Navi

Navi

navi.education

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Navy ile ömür boyu edinilir Navi, CP, CE1 ve CE2'deki okuma ve yazma becerilerinin iyileştirilmesi ve ezberlenmesi için öğretmenler için akıllı bir yardımcıdır Navi ne içindir? Ömür boyu ezberlemek için!

Web Sitesi: navi.education

Yasal Uyarı: WebCatalog, Navi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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