wizdom.ai, gerçek zamanlı olarak senkronize edilen masaüstü, web ve mobil teknolojilerini kullanır; platform, bireysel ve işbirlikçi araştırma uygulamalarının tüm yönlerinin yönetilmesine olanak tanır.

Web Sitesi: wizdom.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, wizdom.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.