Tables, Google'ın Area 120 kuluçka merkezinden geliştirilen ortak çalışmaya dayalı bir veritabanı programıdır. Uygulama, otomasyonu kullanarak işleri daha verimli bir şekilde takip etmek için kullanıcıların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanır.

Web Sitesi: tables.area120.google.com

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