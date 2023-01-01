WebCatalog

Nuclino

Nuclino

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Web Sitesi: nuclino.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nuclino çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Nuclino, ekiplerin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve bilgi paylaşmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir ekip işbirliği yazılımıdır. 2015 yılında Almanya'nın Münih kentinde kuruldu. Bazı dikkate değer özellikler arasında WYSIWYG işbirliğine dayalı gerçek zamanlı düzenleyici ve bir ekibin bilgisinin bir grafikte görsel temsili yer alır. Nuclino, web tabanlı ve masaüstü uygulamasının yanı sıra 2018 yılında Android ve iOS için ücretsiz bir mobil uygulamayı da kullanıma sundu.

Web Sitesi: nuclino.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nuclino ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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