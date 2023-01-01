Nuclino, ekiplerin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve bilgi paylaşmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir ekip işbirliği yazılımıdır. 2015 yılında Almanya'nın Münih kentinde kuruldu. Bazı dikkate değer özellikler arasında WYSIWYG işbirliğine dayalı gerçek zamanlı düzenleyici ve bir ekibin bilgisinin bir grafikte görsel temsili yer alır. Nuclino, web tabanlı ve masaüstü uygulamasının yanı sıra 2018 yılında Android ve iOS için ücretsiz bir mobil uygulamayı da kullanıma sundu.

Web Sitesi: nuclino.com

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