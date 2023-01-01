WebCatalog
Wise Up

Wise Up

online.wiseup.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wise Up çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Wise Up Online, İngilizce dilini öğrenmedeki gelişiminizi garanti altına almak için gerçek bağlamlara dayanan özel bir metodolojiye sahiptir. Farklı karmaşıklık seviyelerindeki pratik modüller ve ana dil öğretmenleriyle video derslerle kendi hızınızda çalışın.

Web Sitesi: online.wiseup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wise Up ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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