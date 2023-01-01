WebCatalog
Wildix

Wildix

wildix.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wildix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Wildix, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren ve IP üzerinden Ses ürünleri konusunda uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Şirket, Birleşik İletişim ve CEBP uygulamalarını oluşturur ve geliştirir.

Web Sitesi: wildix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wildix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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