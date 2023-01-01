Wildix, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren ve IP üzerinden Ses ürünleri konusunda uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Şirket, Birleşik İletişim ve CEBP uygulamalarını oluşturur ve geliştirir.

Web Sitesi: wildix.com

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