Mobivate, toplu SMS, mobil pazarlama, özel tarifeli SMS, kısa kodlar ve mobil faturalandırma hizmetlerinde uzmanlaşmış, lider bir küresel mobil mesajlaşma şirketidir.

Web Sitesi: mobivate.com

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