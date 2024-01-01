AVOXI

AVOXI

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Web Sitesi: avoxi.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Küresel bir iletişim platformu olan AVOXI, ses, mesajlaşma ve iletişim merkezi çözümlerinin tamamını tek bir platformda sunar. Uluslararası işletmelere müşterileriyle kolayca ölçeklenebilmeleri için ihtiyaç duydukları yerel varlığı sağlayan AVOXI, benzersiz kapsama alanı, kalite ve güvenilirliğe sahip, zengin özelliklere sahip ses teknolojisi sunar. 170'den fazla ülkede 7.000 müşteriye güç veren ve her yıl 50 milyondan fazla etkileşimi destekleyen AVOXI'nin çevik bulut platformu, müşterilerin en önemli teknolojilerle entegre olmasını sağlar. İşletmelerin iletişimlerini sürdürmek için güvendikleri küresel ses yazılımını edinin. Küreselleşin, AVOXI ile bugün yerel çağrı yapın. Daha fazla bilgiyi www.avoxi.com adresinde bulabilirsiniz.
Kategoriler:
Business
VoIP Sağlayıcıları

Web Sitesi: avoxi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AVOXI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Podium

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JustCall

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MightyCall

mightycall.com

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Nextiva

nextiva.com

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CallHippo

callhippo.com

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