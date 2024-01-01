Küresel bir iletişim platformu olan AVOXI, ses, mesajlaşma ve iletişim merkezi çözümlerinin tamamını tek bir platformda sunar. Uluslararası işletmelere müşterileriyle kolayca ölçeklenebilmeleri için ihtiyaç duydukları yerel varlığı sağlayan AVOXI, benzersiz kapsama alanı, kalite ve güvenilirliğe sahip, zengin özelliklere sahip ses teknolojisi sunar. 170'den fazla ülkede 7.000 müşteriye güç veren ve her yıl 50 milyondan fazla etkileşimi destekleyen AVOXI'nin çevik bulut platformu, müşterilerin en önemli teknolojilerle entegre olmasını sağlar. İşletmelerin iletişimlerini sürdürmek için güvendikleri küresel ses yazılımını edinin. Küreselleşin, AVOXI ile bugün yerel çağrı yapın. Daha fazla bilgiyi www.avoxi.com adresinde bulabilirsiniz.

Web Sitesi: avoxi.com

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