WebCatalog
Vic.ai

Vic.ai

app.vic.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vic.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zamandan ve paradan tasarruf etmek için muhasebenizi otomatikleştirin. Yapay zeka çözümümüz, finansal karar almayı ve yatırım getirisini optimize etmek için ekibinize kuralcı zekayla eşleştirilmiş gerçek zamanlı, otonom muhasebe olanağı sağlar.

Web Sitesi: vic.ai

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