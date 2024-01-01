Sektörün en başarılı satış etkileşim platformu VanillaSoft, satış geliştirme ekiplerinin her ay 15.000.000'den fazla kişiyle iletişime geçmesine yardımcı oluyor. Tek başına veya mevcut geleneksel CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında VanillaSoft, satış temsilcilerine yeni potansiyel müşterilere saniyeler içinde yanıt verme, daha fazla kanalda potansiyel müşterilerle daha tutarlı etkileşim kurma ve daha nitelikli satış fırsatları oluşturma olanağı sağlar. Dünya çapında binlerce kullanıcı, satış temposu otomasyonunu uygulamak için VanillaSoft'un kuyruk tabanlı satış motorunu ve akıllı yönlendirmeyi kullanıyor ve bu da satış hızı, kalıcılık, üretkenlik ve temsilci başına gelirde önemli kazanımlar sağlıyor. VanillaSoft, merkezi Plano, Teksas, ABD'de bulunan özel bir şirkettir. Daha fazla bilgi edinmek için www.vanillasoft.com adresini ziyaret edin. VanillaSoft çözümünün süper güçlerinden biri, bağış toplama kampanyalarında oldukça etkili olmasıdır. VanillaSoft'un tamamen özelleştirilebilir, kullanıcı tarafından yönetilen fonaton yazılımı, fonaton yöneticilerine fonaton kampanyaları üzerinde maksimum kontrol sağlar. Akıllı iş akışı otomasyonu, kurumsal en iyi uygulamaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını garanti ederken aynı zamanda fonaton desteğinizin verimliliğini ve etkinliğini de optimize eder. Dinamik arayan komut dosyaları, veri segmentasyonu ve yönetim otomasyonu, en etkili sosyal yardım stratejisini sağlarken aynı zamanda mezunlar, bağışçılar ve bağış toplayanlar için deneyimin kalitesini de artırır. Daha fazla bilgi edinin: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.

Kategoriler :

Web Sitesi: vanillasoft.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VanillaSoft ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.