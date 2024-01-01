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HYPERISE

HYPERISE

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Web Sitesi: hyperise.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde HYPERISE çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hyperise is a SaaS toolkit, that enables image/website/video personalisation. This has been proven to significantly increase engagement and conversions in outreach campaigns. The brain processes images so quickly (60,000 quicker than text), when we include personalization in images, they trigger a pattern interrupt that leads to more mindshare which leads to more engagement and prospects taking your CTA in your outreach. Hyperise integrates with 1,000s of sales and marketing platforms, so can be frictionlessly implemented into your existing stack.

Kategoriler:

Productivity
Kişiselleştirme Yazılımı

Web Sitesi: hyperise.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HYPERISE ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Klaviyo

Klaviyo

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AfterShip

AfterShip

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Duda

Duda

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Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

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ReachInbox

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zaplify

zaplify.com

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Webeo

webeo.com

QuickMail

QuickMail

quickmail.io

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