SellitPics, Facebook, LinkedIn, E-posta ve ayrıca Açılış Sayfalarınızda size daha fazla müşteri ve satış kazandırmak için otomatik, hiper kişiselleştirilmiş resim mesajları oluşturan çevrimiçi bir Yazılımdır. SellitPics'in temel özellikleri: * Sosyal medyadaki potansiyel müşterilerinize kişiselleştirilmiş resim mesajları gönderir. * Kişiselleştirilmiş resimler içeren e-postalar gönderin ve tıklama oranlarınızı artırın. * Kişiselleştirilmiş görseller ve metinlerle süper kişiselleştirilmiş açılış sayfaları oluşturun. * Potansiyel müşterilerinizi memnun edin, şaşırtın ve hatırlayın. * Mesajınız sinir bozucu spam'lardan öne çıkıyor. Bir daha asla engellenmeyin. * Kullanımı kolay arayüz. Dakikalar içinde özelleştirilmiş görseller oluşturacaksınız. * Geniş ölçekte kişiselleştirmeyi destekler. Dilediğiniz yerde kullanın. * Onlarca hazır şablon. Hemen başlayın. * Sizin gibi kullanıcılar tarafından paylaşılan genel şablonlara erişin. * Güçlü şablon düzenleyici. Başkalarının şablonlarını değiştirin veya sıfırdan kendinizinkini oluşturun. * Özel görsellerinizde kullanmak için herhangi bir HTML kodunu kullanın.

Kategoriler :

Web Sitesi: getselli.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, SellitPics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.