SellitPics
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Web Sitesi: getselli.in
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SellitPics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
SellitPics, Facebook, LinkedIn, E-posta ve ayrıca Açılış Sayfalarınızda size daha fazla müşteri ve satış kazandırmak için otomatik, hiper kişiselleştirilmiş resim mesajları oluşturan çevrimiçi bir Yazılımdır. SellitPics'in temel özellikleri: * Sosyal medyadaki potansiyel müşterilerinize kişiselleştirilmiş resim mesajları gönderir. * Kişiselleştirilmiş resimler içeren e-postalar gönderin ve tıklama oranlarınızı artırın. * Kişiselleştirilmiş görseller ve metinlerle süper kişiselleştirilmiş açılış sayfaları oluşturun. * Potansiyel müşterilerinizi memnun edin, şaşırtın ve hatırlayın. * Mesajınız sinir bozucu spam'lardan öne çıkıyor. Bir daha asla engellenmeyin. * Kullanımı kolay arayüz. Dakikalar içinde özelleştirilmiş görseller oluşturacaksınız. * Geniş ölçekte kişiselleştirmeyi destekler. Dilediğiniz yerde kullanın. * Onlarca hazır şablon. Hemen başlayın. * Sizin gibi kullanıcılar tarafından paylaşılan genel şablonlara erişin. * Güçlü şablon düzenleyici. Başkalarının şablonlarını değiştirin veya sıfırdan kendinizinkini oluşturun. * Özel görsellerinizde kullanmak için herhangi bir HTML kodunu kullanın.
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Web Sitesi: getselli.in
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