WebCatalog
Valence

Valence

valence.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Valence çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ekiplerinizin birlikte daha iyi çalışmasına yardımcı olun. Ekip teşhisi ve konuşma araçları, ekip yolculukları, büyümeye dayalı geri bildirimler ve daha fazlasıyla tüm şirketinizde daha güçlü ekipler oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: valence.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Valence ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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