Ekiplerinizin birlikte daha iyi çalışmasına yardımcı olun. Ekip teşhisi ve konuşma araçları, ekip yolculukları, büyümeye dayalı geri bildirimler ve daha fazlasıyla tüm şirketinizde daha güçlü ekipler oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: valence.co

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