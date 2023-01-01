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Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams

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Web Sitesi: webex.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cisco Webex Teams çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hareket halindeyken, masa başında veya toplantı odasında birlikteyken Webex Teams, projeleri hızlandırmaya, daha iyi ilişkiler kurmaya ve iş zorluklarını çözmeye yardımcı olur. İşinizi ilerletmek için ihtiyacınız olan tüm ekip işbirliği araçlarına sahiptir ve yaşamı kolaylaştırmak için kullandığınız diğer araçlara bağlanır.

Web Sitesi: webex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cisco Webex Teams ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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