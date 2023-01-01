U-Haul, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan ve 1945'ten beri faaliyet gösteren bir Amerikan taşıma kamyonu, treyler ve kişisel depolama kiralama şirketidir.

Web Sitesi: uhaul.com

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