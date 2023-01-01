Merkezi Los Gatos, Kaliforniya'da bulunan Smashwords, Inc., kişisel e-kitap yayınlamaya yönelik bir platformdur. Mark Coker tarafından kurulan şirket, 2008 yılında halka açık faaliyete geçti.

Web Sitesi: smashwords.com

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