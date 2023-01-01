PODS veya Taşınabilir İsteğe Bağlı Depolama, bir taşıma ve depolama şirketidir. PODS, yerel ve uzun mesafeli taşımalar için taşınabilir hareketli konteynerlere ek olarak, garaj yolunuzda veya tesisimizde saklanabilecek depolama birimleri sunar.

Web Sitesi: pods.com

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