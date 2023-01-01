WebCatalog
PODS

PODS

pods.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PODS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PODS veya Taşınabilir İsteğe Bağlı Depolama, bir taşıma ve depolama şirketidir. PODS, yerel ve uzun mesafeli taşımalar için taşınabilir hareketli konteynerlere ek olarak, garaj yolunuzda veya tesisimizde saklanabilecek depolama birimleri sunar.

Web Sitesi: pods.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PODS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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