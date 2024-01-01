Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde TrustLoop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

TrustLoop, SaaS ürünlerinin ve küçük işletmelerin, olumsuz kamu incelemeleri konusunda endişelenmeden müşteri geri bildirimlerini toplamasına olanak tanıyarak daha fazla 5 yıldızlı inceleme sağlar. Tescilli teknolojimiz, sahiplerin olumlu yorumları herkese açık olarak kaydetmesine olanak tanırken, yapıcı geri bildirimler gizli tutulur.

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