TrustLoop

TrustLoop

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: trustloop.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde TrustLoop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TrustLoop, SaaS ürünlerinin ve küçük işletmelerin, olumsuz kamu incelemeleri konusunda endişelenmeden müşteri geri bildirimlerini toplamasına olanak tanıyarak daha fazla 5 yıldızlı inceleme sağlar. Tescilli teknolojimiz, sahiplerin olumlu yorumları herkese açık olarak kaydetmesine olanak tanırken, yapıcı geri bildirimler gizli tutulur.
Kategoriler:
Business
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Web Sitesi: trustloop.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, TrustLoop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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