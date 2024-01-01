Alternatifler - TrustLoop

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

PowerReviews

PowerReviews

powerreviews.com

PowerReviews, markaların ve perakendecilerin e-ticaret web sitelerinde kullanıcı tarafından oluşturulan farklı içerik türlerini (UGC) toplamasına, görüntülemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan yazılım sağlayan bir teknoloji şirketidir.PowerReviews'un yetenekleri arasında ürün derecelendirmeleri ...

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

Ratingful ile çevrimiçi itibarınızı artırın ve daha fazla 5 yıldızlı Google yorumu alın. Platformumuz müşterilerden yorum isteme, puanlarınızı koruma, en iyi yorumlarınızı öne çıkarma ve dijital itibarınızı izleme sürecini basitleştirir. Ayrıca platformumuzdan ayrılmadan Google ve Facebook yorumları...

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

VideoPeel, işletmelerin müşterilerinin videolarını yakalaması, yanıtlaması, analiz etmesi ve paylaşması için önde gelen uzaktan video yakalama platformudur. VideoPeel, işletmelerin kullanıcı tarafından oluşturulan video içeriği miktarının 10 katına çıkmasına yardımcı olur, böylece %20'den fazla dönü...

Tagembed

Tagembed

tagembed.com

Tagembed, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google İncelemeleri, Airbnb ve 21+ Ağ gibi herhangi bir sosyal medya ağından kullanıcılar tarafından oluşturulan ilgi çekici içeriği toplayan ve görüntüleyen bir sosyal medya toplayıcıdır. Seçilen içerik daha sonra widget'lar aracılığıyla web ...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştir...

Experience.com

Experience.com

experience.com

Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...

JustReview

JustReview

justreview.co

Facebook, Google, Amazon, Etsy, eBay, Allegro, Reviews.io, Güvenilir Mağazalar, Tripadvisor, Booksy, Yell, Yelp, Booking.com'dan Yorumları Yerleştirin. Airbnb, Walmart, AliExpress, Capterra, Ürün Avı, Sarı Sayfalar, Google Alışveriş, Ekomi, Sitejabber, JustReview ve daha fazlası! Sadece birkaç saniy...

Feefo

Feefo

feefo.com

Feefo dünyanın en büyük doğrulanmış alıcı inceleme platformudur. Dünya çapındaki işletmelerin gerçek, doğrulanmış müşteri incelemeleri ve içgörüleri toplamasına yardımcı olarak ürünlerinizi ve müşteri deneyimlerinizi geliştirmenize olanak sağlıyoruz.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Farklı pazarlama temas noktalarında UGC kampanyaları oluşturmak ve yayınlamak için 1 Numaralı Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik platformu. Marka güvenini, farkındalığını, kullanıcı katılımını ve satışları başarıyla artırmak için mükemmel UGC platformu.

Stamped

Stamped

stamped.io

E-ticaret mağazanız için ürün incelemelerinin ve müşteri ödüllerinin gücünden yararlanın. Satışları ve müşteri tutmayı artırmanın en kolay yolu.

Sendlane

Sendlane

sendlane.com

BigCommerce için E-posta ve SMS ile Olağanüstü E-Ticaret Müşteri Deneyimleri Sunun.

xSellco

xSellco

xsellco.com

xSellco Geri Bildirimi, mutlu müşterilerden yorum isteyerek olumlu geri bildirimleri hedeflemenize yardımcı olur. Yazılım, doğru müşterilerden doğru zamanda doğru ürünler hakkında geri bildirim isteyerek Amazon, eBay ve Trustpilot'taki satıcı puanınızı artırmanıza olanak tanır. Olumlu yorumlarınızı ...

WizVille

WizVille

wizville.com

WizVille müşteri deneyimini bir büyüme motoruna dönüştürüyor! Platformumuz, daha sadık ve promosyonel müşteriler kazanmak için tüm çalışanlarınızı satış öncesinde, satış sırasında ve sonrasında tüm iletişim kanallarınızda müşteri deneyimlerini optimize etmeye dahil etmenizi mümkün kılar. Müşterileri...

Videowise

Videowise

videowise.com

Videowise, markaların ve perakendecilerin etkileşimi artırmak ve dönüşümü artırmak için çevrimiçi mağazalarda etkileşimli ve alışveriş yapılabilir video deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir e-Ticaret Video Platformudur. Geleneksel video platformlarından farklı olarak Videowise, sayfa hızını...

Trustable

Trustable

trustable.ai

Müşterilerinizin sizin için satış yapmasına izin verin. Güvenilir, müşterilerinizden metin ve video referansları toplamayı kolaylaştırır. Sosyal kanıt ve sadakat programlarını tek platformda yönetin.

TestFreaks

TestFreaks

testfreaks.com

TestFreaks, HP, Electrolux, Brother ve LG gibi küresel markaların yanı sıra her kıtadaki çevrimiçi ve çevrimdışı perakendecilerle iş ortaklığı yapmaktadır. TestFreaks, toplu incelemeler, derecelendirmeler ve video içeriğinin yanı sıra UGC'yi, satıcı derecelendirmelerini ve Soru-Cevap'ı toplamak, den...

ReviewSpreader

ReviewSpreader

reviewspreader.com

ReviewSpreader, işletmelerin müşterilerden kritik geri bildirimler ve incelemeler almasına yardımcı olur.

Revain

Revain

revain.org

Elektronik, Moda, Güzellik, Ev ve Mutfak vb. gibi En İyi Ürünlerin canlı Fotoğraf ve Videolarını içeren Kullanıcı İncelemeleri ve Önerileri.

RealReviews.io

RealReviews.io

realreviews.io

Bilinçli kararlar için güvenilir bilgi sağlamaya kendini adamış bir ekibiz. Teknoloji, veri analizi ve hizmet alanındaki uzmanlığımızla doğru içgörüler sağlıyoruz. Platformumuz realreviews.io'da şeffaflığı destekleyerek paylaşımı ve desteği teşvik ediyor.

OnVoard

OnVoard

onvoard.com

OnVoard, minimum çalışmayla mağaza gelirinizi artırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir e-ticaret pazarlama platformudur.

GoReminders

GoReminders

goreminders.com

Kısa mesaj ve e-posta randevu hatırlatıcıları! Bu randevu planlama ve hatırlatma sistemiyle randevulara ve toplantılara gelmeyen müşterileri azaltın. Müşterileriniz, hastalarınız, personeliniz, gönüllüleriniz ve daha fazlası için otomatik hatırlatmalar ve onaylarla zamandan ve paradan tasarruf edin....

GetReview

GetReview

getreview.com

GetReview Video Widget'larıyla web sitenizin seviyesini yükseltin. Satışları artırın ve işletmenize güven inşa edin.

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