Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Torpago, geleneksel kurumsal kredi kartlarını değiştirme ve her büyüklükteki işletme için harcama yönetimini modernleştirme misyonuna sahip bir finansal hizmetler ve harcama yönetimi platformudur. Torpago, şirket harcamaları üzerinde daha kapsamlı kontrol ve şeffaflık sağlayan basit ve kolay çözümlerle şirketlere güç veriyor. 2020'de piyasaya sürülen Torpago kartları ve yazılımı, binlerce işletmenin harcamalarını daha iyi yönetmesine olanak tanıyor.

Web Sitesi: torpago.com

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