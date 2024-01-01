Torpago

Torpago

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Web Sitesi: torpago.com

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Torpago, geleneksel kurumsal kredi kartlarını değiştirme ve her büyüklükteki işletme için harcama yönetimini modernleştirme misyonuna sahip bir finansal hizmetler ve harcama yönetimi platformudur. Torpago, şirket harcamaları üzerinde daha kapsamlı kontrol ve şeffaflık sağlayan basit ve kolay çözümlerle şirketlere güç veriyor. 2020'de piyasaya sürülen Torpago kartları ve yazılımı, binlerce işletmenin harcamalarını daha iyi yönetmesine olanak tanıyor.
Kategoriler:
Finance
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: torpago.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Torpago ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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