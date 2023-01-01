WebCatalog
tomHRM

tomHRM

tomhrm.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde tomHRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hepsi bir arada İK Yazılımı. İhtiyacınız olan uygulamaları seçin ve tüm insan operasyonlarınızı yönetme ve otomatikleştirme potansiyelini ortaya çıkarın. İşe alımdan emekliliğe.

Web Sitesi: tomhrm.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, tomHRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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