WebCatalog
Oyster

Oyster

oysterhr.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Oyster çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Küresel olarak dağıtılmış ekibinizi kolaylıkla işe alın, ödeme yapın, yönetin ve bakımını yapın. Oyster'ı bugün ücretsiz deneyin! Küresel İK Yazılımı | Her Yerde İşe Alın, Her Yerde Başarılı Olun | Oyster®

Web Sitesi: oysterhr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Oyster ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Remote

Remote


Writer

Writer

writer.com

Built for Teams

Built for Teams

builtforteams.com

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

CIDER

CIDER

shopcider.com

Pilot

Pilot


RotaCloud

RotaCloud

rotacloud.com

Atlas

Atlas

atlashxm.com

Lano

Lano

lano.io

tomHRM

tomHRM

tomhrm.app

Primalogik

Primalogik

primalogik.com

Labourly

Labourly

labourly.ca

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası