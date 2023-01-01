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CharlieHR

CharlieHR

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Web Sitesi: charliehr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CharlieHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ekibinizin seveceği İK yazılımı. Ekiplerini yönetmelerine yardımcı olmak için 7000'den fazla şirket CharlieHR'a güveniyor. Güzel tasarlanmış, basit ve kullanımı kolay İK yazılımı.

Web Sitesi: charliehr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CharlieHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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