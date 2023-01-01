WebCatalog
Labourly

Labourly

labourly.ca

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Labourly™, çalışmaya hazır adayları yönetmek için size hepsi bir arada İK çözümü sunmak üzere sezgisel yazılımı ve basitliği birleştirir. Otomatik lisanslama son tarihleri ​​ve akıllı işe alım önerileriyle birlikte Labourly™, bir sonraki İK işe alım olgusudur.

Web Sitesi: labourly.ca

Yasal Uyarı: WebCatalog, Labourly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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