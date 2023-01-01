WebCatalog
TokoTalk

TokoTalk

tokoadmin.tokotalk.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TokoTalk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Endonezya'da Çevrimiçi İşletmeler için En Eksiksiz Uçtan Uca Çözüm TokoTalk'un gelişmiş özelliklerini kullanarak satışlarınızı artırın. Çevrimiçi mağazanızı pazar yeri ve sosyal medya hesaplarına bağlayın. Kurye entegrasyonu, ödeme ağ geçidi, dijital reklamlar, 100'e kadar ++ kullanıma hazır birinci sınıf web sitesi tasarım şablonu.

Web Sitesi: tokotalk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TokoTalk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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